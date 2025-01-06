В Минске утверждают, призывали Зеленского к переговорам.

В Минске подтвердили факт телефонного разговора Александра Лукашенко с Владимиром Зеленским в первые дни полномасштабного российского вторжения в Украину. Однако, как заявила в комментарии РБК пресс-секретарь беларуского диктатора Наталья Эйсмонт, никаких извинений с беларуской стороны не было.

"Никаких извинений президент Беларуси Зеленскому не приносил, по той простой причине, что извиняться нам не за что. Прежде всего потому, что Украина, как мы помним, первой ввела санкции против Беларуси, побежав даже впереди Америки и всего Запада", — сказала Эйсмонт.

По ее словам, тот телефонный разговор в принципе состоялся "исключительно благодаря эмоциональной реакции младшего сына беларуского президента Николая, у которого в телефоне был личный контакт Зеленского".

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"В чем была суть того разговора: наш Президент в первую очередь говорил о том, что конфликт разгорелся на территории Украины, на территории Зеленского, и именно ему по прошествии времени придётся больше, чем кому-либо отвечать за гибель людей! Именно поэтому наш президент призывал сесть за стол переговоров", – заявила пресс-секретарь Александра Лукашенко.

Зеленский рассказал о разговоре с Лукашенко

Как писал УНИАН, в интервью американскому журналисту Владимир Зеленский заявил, что в начале полномасштабного вторжения Александр Лукашенко звонил ему и извинялся перед Киевом за обстрелы, которые Россия ведет с беларуской территории.

"Ну, ты поверь, Володя, это не я. Я не контролирую, это просто ракеты, это Путин. Я ему говорил, что не надо. Это было без меня", – пересказывал Зеленский слова Лукашенко.

Следует отметить, что в октябре сам Лукашенко в интервью ВВС утверждал, что Путин напал на Украину с беларуской территории без согласования с Минском.

"Проходили учения с участием нескольких тысяч российских солдат. Путин начал выводить эти войска с того места, где они находились на юге Беларуси, вниз по дороге, вдоль границы с Украиной. В какой-то момент он перенаправил часть этих войск на Киев. Я уверен, что их спровоцировали", - говорил тогда Лукашенко, но утверждал, что не обсуждал этот вопрос с Путиным.

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