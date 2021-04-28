Сейм осудил провокационные действия России у границ Украины и выразил твердую поддержку Украины в деле вступления в НАТО и ЕС.

Сейм Литвы принял резолюцию относительно провокационных действий России у границ с Украиной.

За это решение проголосовали 102 депутата, один член Сейма воздержался, против не проголосовал никто, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на интернет-издание DELFI.lt.

«Сейм решительно осуждает осуществляемую Российской Федерацией неспровоцированную военную агрессию, односторонние действия, которые грубо нарушают двусторонние и многосторонние соглашения, а также нормы международного права, которые представляют угрозу для безопасности Европы, и требует немедленно эти действия прекратить», - говорится в документе.

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В резолюции подчеркивается твердая поддержка Украины в деле вступления в НАТО и ЕС, а также отмечается, что у России «нет, и она не может получить право вето относительно членства Украины в НАТО, а также других решений Альянса». Сейм Литвы также выразил поддержку в вопросе предоставления Украине Плана действий относительно членства в НАТО.

В резолюции также содержится призыв к РФ прекратить агрессию, провокации и распространение пропаганды против Украины, немедленно отвести войска от границы с Украиной, реализовать международные обязательства, в том числе и минские соглашения, и вернуться к сотрудничеству, основанному на международном праве и взаимном уважении.

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Автор: Светлана Закелова