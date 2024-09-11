Теперь ученые могут точно определить, где вспыхнет лихорадка денге.

Ученые разработали систему мониторинга, которая может спрогнозировать очаги вспышек лихорадки денге с точностью до 10 км - в зоне риска оказались популярные европейские курорты во Франции, Италии и Испании.

Как пишет Sky News, ученые, которые отслеживают распространение лихорадки денге, уже назвали популярные европейские места отдыха, которые подвергаются риску будущих вспышек.

Отмечается, что инфекцию переносят азиатские тигровые комары, которые становятся все более распространенными в Европе, включая части юга Франции, Италии и Испании. Указанное насекомое было замечено даже этим летом на Олимпийских играх в Париже.

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"Лихорадка денге может вызвать сильную боль в мышцах и суставах, за что ее прозвали "лихорадкой перелома костей", а в некоторых случаях может привести к внутреннему кровотечению и смерти", - констатирует СМИ.

В статье говорится, что ранее не удавалось спрогнозировать географию распространения болезни. Но сейчас группа ученых под руководством Центра экологии и гидрологии Великобритании разработала систему мониторинга, которая может предсказывать очаги вспышек с точностью до 10 км.

"Сицилия - это очаг", - заявил доктор Стивен Уайт, теоретический эколог, который работал над исследованием. Он добавил, что районы вокруг Средиземноморского бассейна также являются "зонами высокого риска". Ученый отметил несколько очагов, обнаруженных в регионе Апулия на юге Италии и испанском городе Барселона.

"Если вы отправляетесь в отпуск, вам нужно быть осторожным, потому что вокруг много этих комаров. И существует более высокий риск подхватить денге в этих местах...", - сказал он.

По данным издания, в этом году в Ла-Коль-сюр-Лу, Бао и Монпелье-Пероли на юге Франции, а также в Вила-секи в Испании были первые вспышки денге, которые спрогнозировала новая система мониторинга.

Лихорадка денге: что это такое и как она распространяется.

В прошлом году в Париже произошла первая вспышка заболевания, что сделало его самой "северной" лихорадкой денге, которая распространилась в Европе.

По словам эпидемиологического моделировщика UKCEH доктора Доминика Брасса, юг Франции и север Италии подвержены высокому риску из-за "благоприятного климата, стабильной популяции комаров и большого количества путешественников, возвращающихся из тропических стран, где распространена эта болезнь".

"Однако зоны риска расширяются на север", - сказал он.

Ученые говорят, что более теплая погода из-за изменения климата создает более благоприятные условия для распространения инвазивных комаров в ранее не затронутые районы.

Согласно обновленным данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), в 2023 году в ЕС было зарегистрировано 130 случаев локального заражения лихорадкой денге по сравнению с 71 в 2022 году.

Рост инфицирования становится еще заметнее, если сравнить с периодом с 2010 по 2021 год - за все это время было зарегистрировано 73 случая.

"Яйца азиатского тигрового комара были обнаружены на юго-востоке Англии, но этот вид еще не обосновался в Великобритании. Однако исследовательская группа предупреждает, что ситуация, скорее всего, изменится в будущем, поскольку Великобритания испытывает последствия изменения климата", - говорится в статье.

"Вопрос скорее в том, когда комар обоснуется в Великобритании, а не в том, произойдет ли это вообще", - сказал доктор Уайт.

В прошлом году Агентство по безопасности в области здравоохранения Великобритании (UKHSA) предупредило, что лихорадка денге может распространиться в Лондоне к 2060 году, а азиатский тигровый комар может распространиться по всей Англии в 2040-х годах.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), сейчас в стране нет вакцин, которые можно было бы использовать для профилактики лихорадки денге перед поездкой в страну, где существует риск заражения.

Инфекционная болезнь Oropouche, передающаяся людям через укус мошек и комаров, известна, в частности в Бразилии своей вредностью, но впервые в мире зафиксирована гибель человека от этого вируса. В частности, в Бразилии зарегистрированы первые в мире случаи смерти от вируса Oropouche - две женщины умерли от этой болезни, которая распространяется инфицированными мухами и комарами. Речь шла о женщинах из штата Баия на северо-востоке Бразилии в возрасте до 30 лет, без сопутствующих заболеваний, но с признаками и симптомами, похожими на тяжелый случай лихорадки денге.

Симптомы обычно длятся от трех до шести дней. Это - лихорадка, мышечные боли, скованность суставов, головная боль, рвота, тошнота, озноб, чувствительность к свету. Тяжелые случаи могут привести к опасным для жизни осложнениям, таким как менингит.

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