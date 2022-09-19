На днях украинские военные нашли на заброшенных позициях россиян 60-мм мины, вероятно, изготовленные в Китае.

По первой версии, снаряды были поставлены из Китая напрямую в Российскую Федерацию. Но в таком случае Китай бы нарушил антироссийские санкции. К тому же, эта страна уже является одним из крупнейших торговых партнеров США и Европы. Зачем стране со второй экономикой в мире ввязываться в авантюру с поставками оружия России? Это выглядит крайне нелогично.

Иногда Китай может демонстрировать американцам способность вести собственную политическую линию и отстаивать свои позиции. Вспомнить хотя бы недавнее "китайское предупреждение" во время визита Нэнси Пелоси в Тайвань. Но заходить в проблематику российско-украинской войны китайцам скорее не выгодно, ведь поражение российских оккупантов в этой войне является очевидным. Более того, в случае поставок оружия России, Китай также рискует оказаться под санкциями.

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Армия РФ имеет два основных калибра артиллерийского оружия

С другой стороны, легко ли "наказать" страну, которая так интегрирована в мировую экономику? Поводом для применения санкций против Китая могли бы стать разве что очень большие объемы поставок оружия: тысячами тонн боеприпасов. Когда же речь идет о найденных 60-мм минах — это не очень похоже на серьезные поставки. Армия РФ имеет два основных калибра артиллерийского оружия. Речь о 122-миллиметровых гаубицах ("Д-30" и "Гвоздика" и 152-миллиметровых пушках ("Акация", "Гиацинт", "Мста-С"). Кроме того, у россиян есть серьезная 203-мм гаубица "Пион". Когда же речь идет о 60-мм боеприпасах, очевидно, это сугубо мины для минометов с радиусом нанесения ударов до 3-4 километров. Не больше.

По другой версии, мины могли попасть в Российскую Федерацию из Китая через Северную Корею, которая, по данным американской разведки, уже начала поставлять российским оккупантам боеприпасы. Однако более логично, что эти снаряды были напрямую поставлены КНДР россиянам. Северная Корея очень милитаризованная страна. Имеет ли она мощности для производства снарядов или их хранения? Да.

Поставки оккупантам снарядов иностранного производства указывают на то, что в России начинается настоящий голод боеприпасов

Однако речь не может идти о крупных поставках. Ведь от Северной Кореи до оккупированной территории Украины не менее 7-8 тысяч километров. Много снарядов самолетами на такие расстояния не завезешь - это было бы слишком дорого. Поэтому, на мой взгляд, Северная Корея могла осуществить для россиян какие-то небольшие поставки снарядов в виде разве нескольких эшелонов. Но вряд ли такие корейские поставки станут массовым явлением. И они не смогут переломить ход войны.

Таким образом, чтобы точно сказать, кто мог производить подобные 60-миллиметровые мины, следует четко различать китайские и корейские иероглифы. Но даже не вдаваясь в эту дискуссию, можем сделать главный вывод: поставки оккупантам снарядов иностранного производства указывают на то, что в России начинается настоящий голод боеприпасов. И это совсем не удивительно.

Россия уже обречена на поражение в войне. Вопрос лишь в том, как скоро она наступит

До сентября россияне наводили на украинские позиции гигантские артиллерийские огневые валы, используя от 45-ти до 60-ти тысяч снарядов в день. Производить же россияне могут лишь до 120 тысяч снарядов в месяц, а этого, при таких огневых валах, хватает лишь на двое суток.

Таким образом, российским оккупантам уже начало не хватать основного — боеприпасов, ведь эта война на 95% является войной артиллерии.

Известно, что на момент начала полномасштабного вторжения, общие запасы снарядов всех калибров в России составляли примерно 15 миллионов единиц. Сейчас враг использовал уже более половины запасов, в пределах 8 миллионов единиц.

Пока что этот "голод боеприпасов" не такой уж мощный, чтобы говорить о прекращении работы артиллерии противника. Но постепенно количество обстрелов должно уменьшиться.

Россия уже обречена на поражение в войне. Вопрос лишь в том, как скоро она наступит.

Петр Черник, военный эксперт