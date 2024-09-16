По словам Петра Черника, Крымский мост до сих пор остается актуальным для оккупантов.

Строительство свай вокруг Крымского моста означает лишь одно - россияне не прекращают попыток уберечь этот объект от украинских ударов, рассказал в комментарии УНИАН военный эксперт и аналитик Петр Черник.

"Они пытаются уберечь Крымский мост от наших надводных и подводных дронов. У нас есть замечательные дроны "Magura", есть невероятные дроны "Sea Baby", сейчас есть и другие разработки. Цель этого строительства, очевидно, спасти Крымский мост от ударов нашими морскими дронами. Стоит понимать, что сваи - это инструмент защиты из прошлого века. Если они к нему прибегают, то не могут отразить наши атаки более современным способом - средствами РЭБ и так далее", - сказал Черник.

На вопрос о том, не потерял ли Крымский мост актуальность для России на фоне строительства железной дороги на временно оккупированной части юга Украины, эксперт ответил:

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"Крымский мост никогда не потеряет свою актуальность. В Крыму остается жить около 2 млн человек, которым нужно снабжение. И железная дорога - лучший вариант для этого. В Крыму остановилось сельское хозяйство, они не производят достаточно для себя. Подвозить все необходимое грузовиками у них просто не получится. Поэтому они и пытаются всеми способами спасти Крымский мост".

Крымский мост: что надо знать

Накануне в Telegram-канале "Крымский ветер" появилась информация о том, что вдоль Крымского моста оккупанты начали устанавливать сваи. Там также опубликовали соответствующие фото строительства.

"Сваи забивают в морское дно параллельно мосту со стороны Керченского полуострова. Кроме того, и в акватории пролива, и у берега находится большое количество специализированной техники", - отметили в паблике.

Крымский мост: другие важные новости

Ранее партизанское движение "АТЕШ" сообщало о разрушении конструкций элементов Крымского моста. Там отметили, что мост требует срочного ремонта, ведь некоторые конструкции уже начать осыпаться.

Впоследствии ситуацию прокомментировал и представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук. В частности он сообщил, что Крымский мост начнет еще больше разрушаться, ведь россиянам с помощью сооружения нужно увеличить логистическую нагрузку.

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