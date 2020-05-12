НАТО готовится к долгосрочным последствиям пандемии коронавируса - Столтенберг
НАТО готовится к долгосрочным последствиям пандемии коронавируса и работает над тем, чтобы помочь союзникам повысить их устойчивость.
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время видеоконференции министров обороны ЕС, сообщили в пресс-службе Альянса во вторник вечером, пишет Европейская правда.
Во время видеоконференции обсуждались последствия пандемии COVID-19 для безопасности ЕС и НАТО.
Столтенберг поздравил тесное сотрудничество между НАТО и Европейским Союзом, заявив, что "как никогда важно помочь нашим членам и партнерам повысить устойчивость нашего населения и бороться с дезинформацией".
По его словам, НАТО вносит свой вклад в поддержку пострадавших стран, в том числе с помощью воздушных перевозок, обмена медицинским опытом, разработки инновационных мер реагирования и развертывания вооруженных сил союзников для поддержки гражданских властей.
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Столтенберг также предупредил, что проблемы безопасности не исчезли из-за COVID-19, и потенциальные противники будут пытаться проверить решимость НАТО.
Он подчеркнул, что в то время как НАТО реагирует на пандемию, блок также готовится к долгосрочным последствиям COVID-19 и работает над тем, чтобы помочь союзникам повысить их устойчивость.
В конце апреля послы стран НАТО провели закрытую встречу со Столтенбергом, на которой было решено начать подготовку ко второй волне вспышки COVID-19 осенью. Ожидается, что план будет представлен и одобрен НАТО в конце июня на заседании министров обороны стран-членов НАТО.
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