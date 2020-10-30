Полторы сотни школьников из шести классов вместе с учителями привозят на пляж.

В итальянском городке Васто Марина детям отвели 10 километров пляжа под школьные уроки.

Об этом сообщает ТСН.

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Полторы сотни школьников из шести классов вместе с учителями привозят на муниципальных автобусах. И проводят все уроки на пляже.

По словам преподавателей, особенно хорошо на природе идут история и география. Такой вид обучения планируют продолжать столько, сколько позволит погода.

Ситуация с коронавирусом в Италии

Италия была первой страной в Европе, пострадавшей от коронавируса. По количеству смертей инфицированных она находится на втором месте среди европейских стран после Великобритании.

В стране с 18 октября усилен карантин в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Ограничения коснулись, в том числе ресторанов и кафе.

В это время итальянская мафия делает все возможное, чтобы не позволить коронавирусу навредить ее "бизнесу". Преступники даже организовывают насильственные протесты против карантина.

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Автор: УНИАН