В Германии собираются запретить петь в церквях из-за коронавируса

Правительство готовит ряд ограничительных условий, которые церквям придется выполнять в обмен на разрешение возобновить богослужения.

Германия готовит инструкции для религиозных служб во время пандемии коронавируса, которые будут включать список ограничений. В частности, верующим запретят петь.

Как пишет The Guardian, богослужения были запрещены в Германии с введением карантина в середине марта. И некоторые верующие высказывали недовольство тем, что Берлин не очень спешит объявлять план открытия церквей. Неделю назад Германия ослабила карантин после того, как уровень заражения радикально сократился. Небольшие магазины снова открылись, так же как велосипедные мастерские, автомобильные мойки и другие виды небольшого бизнеса. Но религиозные места не рассматривались как политический приоритет, несмотря на настояния духовных лидеров, что для немцев жить духовной жизнью не менее важно, чем ходить по магазинам.

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Одна из католических общин в Берлине, которая настаивала на продолжении проведения литургий, даже подала на правительство Германии в суд за запрет. Канцлер Ангела Меркель - дочь пастора и сама регулярно ходит в церковь. Она встретилась с духовными лидерами 16 федеральных земель Германии, чтобы договориться об общенациональных правилах во время карантина.

Духовенство согласилось на предыдущих встречах установить общие правила относительно соблюдения физического дистанцирования и запрета всего, в чем могут фигурировать телесные жидкости. В частности, нельзя целовать религиозные объекты включая Тору или чтобы во время причастия происходил контакт между рукой одного человека и губами другого. Мусульманские лидеры согласились временно не проводить молитвы в пятницу.

Пение всей общиной оказалось особенно острым вопросом во время обсуждения, несмотря на все предостережения эпидемиологов. Ученые настаивают, что петь так же опасно, как и кашлять. Ведь вирусы могут распространяться.

Глава немецкой правительственной службы контроля заболеваний Лотар Вилер особо подчеркнул, что петь в людном помещении - это плохая идея.

"Доказательства свидетельствуют, что во время пения капельки с вирусами разлетаются особенно далеко", - сказал он.

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Проект правил для религиозных организаций запрещает как пение всей общиной, так и использование духовых инструментов во время богослужений. Протестантские лидеры согласилась с такими требованиями, но попросили учесть разницу между большими соборами и небольшими сельскими церквями. В свою очередь, католики выступили против запрета пения.

"Если сохранять правила дистанцирования, тогда нет причин для ограничения пения вообще", - подчеркнули в немецкие епископы в совместном заявлении.

"Мы убеждены, что тихое пение и молитва должны быть возможными", - добавили они.