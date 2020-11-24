Понтифик также подверг критике страны, которые отказались признать опасность коронавируса.

Папа Римский Франциск раскритиковал людей, которые отказываются носить маски, а также выходят на акции протеста из-за карантинных ограничений в разгар пандемии коронавируса.

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Свою позицию он озвучил в новой книге "Давайте мечтать: путь к лучшему будущему", пишет НВ со ссылкой на CNN.

По словам Понтифика, так называемые антимасочники "живут в своем маленьком мире интересов" и вряд ли выйдут протестовать против "трущоб, где у детей нет воды и образования", или против "больших сумм, направленных на торговлю оружием, с помощью которых можно было бы накормить все человечество и дать образование всем детям".

"Некоторые группы протестовали, отказываясь соблюдать дистанцию, выступая против ограничений на поездки - как будто меры, которые правительства должны вводить для блага своего народа, являются своего рода политическим нападением на их независимость или личную свободу!", - обратился Папа Франциск.

Франциск высоко оценил план действий многих правительств в борьбе с пандемией COVID-19, но в то же время подверг критике те страны, которые отказались признать опасность коронавируса.

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Автор: УНИАН