По всей стране вводится комендантский час и он будет действовать с 20:00 до 06:00, а не с 21:00, как предполагалось ранее.

С 15 декабря Франция выходит на новый этап снятия ограничений.

Читайте такжеВо Франции после месячного локдауна открылись непродовольственные магазины Об этом объявил премьер-министр страны Жан Кастекс. При этом он добавил, что на фоне роста числа новых случаев заражения COVID-19 новые меры будут строже, чем предполагалось ранее. В частности, по всей стране вводится комендантский час и он будет действовать с 20:00 до 06:00, а не с 21:00, как предполагалось ранее.

«Как мы заявляли ранее, 15 декабря мы переходим на новый этап, но правила будут более строгими, чем мы предполагали ранее... Мы введем комендатский час с 15 декабря, однако он будет более строгим <…> Он будет строго контролироваться»,— сказал на пресс-конференции Кастекс.

Глава правительства добавил, что контролировать соблюдение запрета будут более 100 тыс. полицейских по всей стране. Исключение будет сделано только в рождественскую ночь: на 25 декабря комендантского часа не будет. В ночь на 31 декабря запрет на передвижение будет в силе, передает kommersant.

При этом с 15 декабря отменяются карантин и разрешается передвижение внутри страны. Следующий этап послабления ограничений должен начаться 7 января.

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Автор: УНИАН