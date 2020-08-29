Речь идет о десятках случаев заражения COVID-19 за последние месяцы.

Многочисленные поездки президента США Дональда Трампа по стране, в рамках которых он общается с населением, привели к всплеску заражений коронавирусом среди сотрудников Секретной службы, обеспечивающей его безопасность.

Читайте такжеИз Белого дома уходит давняя советница ТрампаОб этом сообщила The Washington Post (WP) со ссылкой на источники, передает kommersant. По информации газеты, речь идет о десятках случаев заражения COVID-19 за последние месяцы. В США сейчас набирает обороты президентская предвыборная кампания. Голосование пройдет 3 ноября.

WP напомнила, что во время недавней поездки Трампа во Флориду заменить пришлось пятерых сотрудников службы безопасности, так как один из них заразился коронавирусом, другие контактировали с ним. Аналогичная ситуация сложилась из-за командировок вице-президента Майка Пенса. По мнению некоторых опрошенных газетой экспертов, рост числа случаев заражения связан не с проводимыми администрацией Белого дома массовыми мероприятиям, а с расширением программы тестирования.

Коронавирус в США:

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Автор: УНИАН