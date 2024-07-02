Китайские беспилотники являются фактически аналогом Bayraktar TB2.

На юге Италии в порту Джойя-Тауро были конфискованы три контейнера с якобы "ветряными турбинами", однако там фактически были разведывательно-ударные беспилотники Wing Loong с сопутствующим оборудованием и вооружением. Известно, что судно MSC Arina направлялось из Китая, пишет The Times.

Согласно документам, этот груз должен был направляться в порт Бенгази в Ливии в распоряжение правительства и войск фельдмаршала Хафтара. В то же время сам эпизод с конфискацией "ветряных турбин" состоялся еще 18 июня.

В Defense Express отметили, что китайские разведывательно-ударные беспилотники Wing Loong можно охарактеризовать как "локальный аналог Bayraktar TB2". Однако есть нюанс в том, что Китай такие беспилотники поставляет только в те страны, где он имеет геополитический интерес.

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"Например, эти самые Wing Loong прошли "обкатку" в условиях боевых действий в Эфиопии, где в 2020-2022 годах продолжался конфликт с тиграйскими сепаратистами, и что интересно, там эти китайские БпЛА проявили себя значительно эффективнее, чем иранские Mohajer-6. Или же - два БпЛА семейства Wing Loong есть в распоряжении ВС Казахстана, приобретенные еще в 2016 году", - напомнили аналитики.

По информации некоторых западных СМИ, сам Китай продает Wing Loong на экспорт якобы только по 1 миллиону долларов. Другие характеристики по этим БпЛА есть в открытом доступе:

длина фюзеляжа и размах крыльев - 9,05 метров и 14 метров соответственно;

взлетная масса и максимальная боевая нагрузка - 1100 килограммов и 200 килограммов соответственно;

максимальная скорость и высота полета - 280 км/ч и 5000 метров;

заявленная дальность и продолжительность полета - 4000 километров и 20 часов.

Отмечается, что специфика этого случая заключается в том, что на поставку любого оружия всем участникам войны в Ливии действует прямой запрет. Однако Китай фактически "проскочил" с тем, чтобы доставить свои драгоценные БпЛА в ливийский порт Бенгази.

"Еще один специфический нюанс в том, что контейнеры с китайскими "ветряными турбинами" предназначались фельдмаршалу Хафтару вообще-то как прямому "клиенту" Кремля. Поэтому возможно, мы здесь можем сделать вывод о том, что Пекин и Москва могли между собой вступить в конкурентную борьбу за перераспределение сфер влияния в Африке", - подчеркнули в материале.

Сотрудничество между Россией и Китаем - последние новости

Ранее министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек предупредил Китай об экономических последствиях в случае поддержки РФ в войне против Украины.

"Мы бы действовали по-другому и, конечно, не так жестко при анализе зависимости от сырья и технических товаров, если бы не существовало этой войны или поддержки в этой войне со стороны Китая в отношении России. И наши отношения, непосредственно, уже сейчас испытывают негативное влияние", - отметил Хабек.

Также сообщалось, что Россия и Китай нашли способ обойти новые американские санкции. Отмечается, что в приграничных регионах были созданы специальные банки, которые позволяют российским компаниям открывать счета нерезидентов в китайских банках.

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