Риши Сунак провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак осудил видео с обезглавливанием украинского военнопленного российскими оккупантами.

В телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским он сказал, что эти кадры были ужасающими, пишет Independent. "Обсуждая отвратительное обезглавливание украинского солдата, показанное в социальных сетях в последние дни, премьер-министр сказал, что видео ужасает, и виновные должны быть привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

Премьер отметил, что Великобритании и ее союзникам необходимо продолжать обеспечивать максимально сильную позицию Украины, чтобы закрепить недавние боевые успехи.

Видео дня

Кроме того, лидеры обсудили последнюю ситуацию на поле боя, а Сунак отдал должное усилиям украинских сил в Бахмуте.

Казнь украинского военного: что известно

Напомним, что 12 апреля в социальных сетях появилось видео, на котором российские оккупанты жестоко убивают украинского военнослужащего.

Украинцы начали распространять информацию об этом военном преступлении в Twitter, чтобы об этом узнали во всем мире. На жестокое убийство отреагировали в Европейской Комиссии и в Евросовете. Также казнь прокомментировал верховный представитель ЕС и премьер Словакии.

В Министерстве обороны Украины заявили, что сейчас пытаются идентифицировать казненного мужчину.

Тем временем российский пропагандист Красовский записал видео, в котором оправдывает российских солдат и призывает россиян не винить их за зверства, а поддерживать.

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