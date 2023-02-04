Правительство Канады ввело новые санкции против России из-за ее полномасштабной войны против Украины. В новый список попали 38 физических и 16 юридических лиц, причастных к распространению дезинформации и пропаганды РФ.
Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Канады, в этот список, в частности, вошли государственная медиакомпания "Россия сегодня", объединяющая русскоязычные информационные ресурсы РИА Новости, ПРАЙМ, Иносми, ТОК, КОТ, Baltnews, Ukraina.ru, Social Navigator и Arctic.ru. Также санкции наложили на United World International и Фонд борьбы с репрессиями, субъекты дезинформации, тесно связанные с основателем и владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.
Под санкционные ограничения Канады также попал певец Николай Басков, который посещал российские войска на оккупированных территориях Украины и выступал на провоенном и прорежимном концерте на Красной площади в Москве в поддержку незаконной аннексии территорий Украины.
Всего в список российских агентов по дезинформации попали 38 человек. Среди них:
- Михаил Боярский;
- Марат Башаров;
- Дима Билан;
- Лариса Долина;
- Николай Расторгуев;
- Олег Газманов;
- Полина Гагарина;
- Надежда Бабкина;
- Ирина Аллегрова;
- Максим Аверин;
- Дмитрий Дюжев;
- Михаил Галустян;
- Виктория Дайнеко.
Санкции против России
27 января 2023 года Совет Европейского Союза принял решение продлить действие экономических санкций, связанных с банковским, финансовым и энергетическим секторами России, еще на шесть месяцев - до 31 июля.
Накануне Министерство финансов США ввело санкции против ЧВК "Вагнер" и ряда российских чиновников, связанных с частной военной компанией.
Кроме того, страны Европейского Союза работают над 10-м пакетом санкций против России. Некоторые страны ЕС уже просили ввести новые санкции, чтобы ограничить сотрудничество блока с Москвой в области ядерного топлива, запретить импорт российских алмазов и сократить торговлю с союзником Кремля Беларусью.