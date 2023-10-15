ЦАХАЛ отчитывается об уничтожении десятков военных штабов.

Армия обороны Израиля ликвидировала командующего Южным округом национальной безопасности ХАМАСа Муетаза Эйда.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ЦАХАЛа. Так, в течение дня израильские силы нанесли около 250 ударов по военным объектам - в основном в северной части сектора Газа. "По точным данным разведки ИСА и ЦАХАЛа, был убит Муетаз Эйд - командующий Южным округом национальной безопасности ХАМАСа", - говорится в сообщении.

Также военнослужащие заявили об уничтожении десятков военных штабов, ряда военных наблюдательных пунктов, а также нескольких пусковых установок для ракет, используемых террористическими организациями ХАМАС и "Исламский джихад". ЦАХАЛ показал фрагмент ударов.

Война на Ближнем Востоке: потери ХАМАС

Сегодня ЦАХАЛ сообщил, что израильские военнослужащие ликвидировали командира спецназа ХАМАС, который руководил смертельными нападениями на южные кибуцы Нирим и Нир Оз.

Также сообщалось об убийстве высокопоставленного боевика ХАМАС Мухаммеда Абу Шамалу и ликвидации одного из основателей террористической группировки Абу Усаму.

13 откября Армия обороны сообщила, что солдаты устроили рейды на территории сектора Газа, их целью была ликвидация террористов и поиск людей, которых боевики взяли в заложники.

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