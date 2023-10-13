Также опубликовано видео одной из воздушных операций.

Армия обороны Израиля провела рейды на территории сектора Газа, чтобы ликвидировать террористов и отыскать заложников ХАМАСа.

В Telegram-канале ЦАХАЛа сообщается, что солдаты собирали улики, которые могли бы помочь в поисках заложников. Также военнослужащие ликвидировали террористические ячейки и объекты инфраструктуры, расположенные в этом районе, в том числе ячейку ХАМАСа, выпустившую противотанковые ракеты в сторону Израиля.

Кроме того, Военно-воздушные силы страны продолжили наносить удары по террористическим объектам ХАМАСа и по пусковым установкам противотанковых ракет сразу после их обстрела Израиля. Они опубликовали видео этой операции.

Война в Израиле: последние новости

Идет седьмой день войны. По последним данным, в результате нападения ХАМАС и ракетных обстрелов в Израиле погибло более 1300 человек. В секторе Газа заявляли о 1 799 погибших.

Сегодня стало известно, что израильская армия призвала всех людей, которые живут на севере сектора Газа, эвакуироваться в его южную часть. Тем временем террористы призывают жителей Газы оставаться в своих домах.

Продолжаются обстрелы Израиля и сектора Газа. В израильской армии сообщали, что за шесть дней из Газы по стране было выпущено 6000 ракет. ЦАХАЛ нанес удары по примерно 3600 целям в секторе Газа, используя более 6000 боеприпасов.

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