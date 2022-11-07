Враг Украины достаточно ресурсный, отметил народный избранник.

Президент РФ Владимир Путин не приказывает российским оккупантам покинуть временно оккупированный Херсон, чтобы не потерять авторитет.

Россия теряет своих людей только из-за политических амбиций собственного лидера, рассказал Роман Костенко - нардеп, защитник Донецкого аэропорта ("киборг"), который и сейчас защищает Украину, в интервью главреду издания "Гордон" Олесе Бацман.

По его словам, противник достаточно ресурсный, и он покинет Херсон только тогда, когда украинские воины создадут для него такие условия.

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"Путин не дает команду отойти им (захватчикам - Ред.) из Херсона, для него это потеря авторитета, поэтому он жертвует своими солдатами для того, чтобы удержать правобережный плацдарм. Потому что с военной точки зрения он для россиян достаточно невыгоден", - утверждает "киборг".

Какая ситуация в Херсонской области во время войны с РФ - самые важные новости

Армия Украины в конце августа пошла в контрнаступление на ряде направлений. В Офисе президента сообщали, что по состоянию на начало октября на юге нашего государства от захватчиков освободили 2 400 квадратных километров.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что оккупанты могут отступить из Херсонской области, но для прикрытия своего отступления способны атаковать Каховскую гидроэлектростанцию и спровоцировать наводнение.

Противник утверждал, что украинская сторона готовит "атаки" против гражданских и даже проводил массовую "эвакуацию", во время которой вывозили не только людей, а даже памятники. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, враг может осуществить провокационные обстрелы региона.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что противник устроил информационную операцию якобы о "побеге" из Херсона, однако его подготовленные солдаты остаются на местах.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сказала, что для того, чтобы удержать Херсон, оккупанты создают новые рубежи обороны.

Полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан считает, что самый оптимальный вариант освобождения Херсона - выход на город Берислав и на Каховскую гидроэлектростанцию, а потом уже двигаться в сторону этого областного центра.

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