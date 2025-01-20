Зеленский поздравил Трампа с инаугурацией с инаугурацией

Украинский лидер Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с возвращением на пост президента США. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

"Поздравляю Президента Трампа и американский народ с инаугурацией 47-го Президента Соединенных Штатов. Сегодня день перемен, а также день надежды на решение многих проблем, включая глобальные вызовы. Президент Трамп всегда решительный, а объявленная им политика "Мир через силу" дает возможность укрепить американское лидерство и достичь долгосрочного и справедливого мира, что является главным приоритетом", - считает глава государства.

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