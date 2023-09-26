Вступление Швеции в НАТО ратифицировали уже 28 стран-членов Альянса из 30 – остались Турция и Венгрия.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкий парламент выполнит свое обещание ратифицировать вступление Швеции в Организацию Североатлантического договора, если США выполнят свои обязательства по поставке истребителей F-16 Анкаре.

США указали, что одобрение вступления этой скандинавской страны в НАТО является предварительным условием для согласия на продажу военных самолетов Турции, задержка со стороны которой остается последним серьезным препятствием для членства Швеции, пишет Bloomberg.

"Я надеюсь, что, пока они остаются верными своим обещаниям, наш парламент также будет оставаться верным данному обещанию", - заявил Эрдоган.

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Президент имел в виду переговоры о покупке новых самолетов F-16, а также июльское обещание Турции способствовать членству скандинавской страны.

Блокировка Турцией вступления Швеции в НАТО

Комментарии Эрдогана подчеркивают меняющийся подход Турции к давлению администрации США на Анкару, чтобы она оформила вступление Швеции вскоре после того, как турецкие законодатели соберутся вновь в следующем месяце.

Швеция хочет вступить в НАТО, чтобы сдержать любую агрессию со стороны России. Заявка была подана после вторжения России в Украину в начале 2022 года вместе с соседней Финляндией, которую в апреле приняли в альянс. Все государства-члены должны договориться о новых участниках, и Турция, наряду с Венгрией, является основным противником.

Задержка грозит разжечь напряженность между Турцией и ее союзниками по НАТО во главе с США, которые все больше нетерпеливо видят Швецию в качестве члена.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в июле, как сообщал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, согласился ратифицировать вступление Швеции в НАТО. Однако теперь турецкий лидер нашел новые преграды и снова заговорил об условиях, которые Швеция должна выполнить, чтобы Анкара одобрила ее заявку на вступление, и ставит под сомнение то, парламент примет решение в пользу Стокгольма.

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