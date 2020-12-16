Сам глава МВД утверждает, что секс был по обоюдному согласию.

Главу МВД Франции Жеральда Дарманина допросили по делу об изнасиловании, вызвавшему большой резонанс в женском сообществе, когда его назначили на министерскую должность.

Об этом сообщает Le Figaro и France 24.

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Министр разговаривал с двумя следователями судьями.

Он отвергает обвинения в изнасиловании, сексуальных домогательствах и злоупотреблении доверием, и говорит, что секс был «по обоюдному согласию».

Софи Паттерсон-Спатц обвинила Дарманина в изнасиловании еще в 2009 году, когда обратилась к нему, чтобы снять судимость. Тогда действующий министр занимал должность главы юридического отдела прокуратуры.

Дело побудило феминистические группы пикетировать его публичные выступления в первые недели его пребывания на посте.

Сейчас Дарманина допрашивают как свидетеля, а не подозреваемого, но ему могут объявить обвинение, если судьи найдут серьезные и не противоречивые доказательства.

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Автор: УНИАН