Это уже второй их телефонный разговор за несколько недель.

Глава Пентагона Ллойд Остин утром в пятницу, 12 июля, провел второй телефонный разговор с российским министром обороны Андреем Белоусовым.

Как заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, разговор Остина и Белоусова состоялся по итогам саммита НАТО, который прошел в Вашингтоне 9-11 июля.

"Министр Остин подчеркнул необходимость поддержания каналов коммуникации на фоне продолжающейся войны России против Украины", - сказала она.

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При этом Сингх уточнила, что на этот раз звонок "инициировала российская сторона".

О разговоре Белоусова и Остина также сообщили в российском Минобороны.

"По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова и министра обороны США Ллойда Остина. Обсуждались вопросы предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации", - говорится в сообщении.

Стоит заметить, что это уже второй разговор министров обороны США и России за последние несколько недель. Предыдущий состоялся 25 июня. А до того последний разговор между представителями оборонных ведомств был в марте 2023 года, тогда главой российского ведомства был еще Сергей Шойгу.

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