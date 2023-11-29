Германия призвала партнеров работать над тем, чтобы усилить защиту неба Украины.

Германия выделила еще 11,5 млн евро для помощи Украине через трастовый фонд НАТО, который финансирует проекты нелетальной военной помощи для поддержки Вооруженных Сил Украины. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в Сети Х (Twitter).

"Украина выбрала мир, свободу и безопасность – мы должны сделать все, чтобы поддержать их на этом пути. Будущее Украины в ЕС и НАТО. ...Стандарты НАТО, планирование возможностей и реформа Вооруженных сил являются ключевыми на этом пути. Германия предоставляет дополнительные 11,5 млн евро в трастовый фонд Украина-НАТО", - отметила Бербок.

По ее словам, Совет Украина - НАТО станет движущей силой, которая приблизит Украину к НАТО.

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Министр Германии отметила, что нападения со стороны России на гражданскую инфраструктуру Украины сейчас сильнее, чем когда-либо. "Поэтому все мы должны работать над тем, чтобы усилить зимний защитный щит Украины", - написала Бербок.

Помощь от Германии Украине

Как сообщал УНИАН, 21 ноября министр обороны Германии Борис Писториус во время совместного брифинга с министром обороны Украины Рустемом Умеровым рассказал детали о новом пакете помощи, который Германия передает Украине. В новый пакет помощи для Украины войдут четыре системы IRIS-T, противотанковые мины, 20 тысяч снарядов 155-мм калибра. В 2024 году Украине всего будет предоставлено 140 тысяч 155-мм снарядов.

Как известно, трастовый фонд комплексного пакета помощи НАТО Украине финансирует проекты нелетальной военной помощи для поддержки Вооруженных Сил Украины. Проекты предоставляют важные военные товары, такие как топливо, медицинские принадлежности, зимнее снаряжение, машины скорой помощи и оборудование для мостов.

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