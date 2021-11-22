Он предложил это в разговоре с Меркель.

Федеральное правительство Германии отказалось открыть гуманитарный коридор для нелегальных мигрантов, которые находятся на границе Беларуси и ЕС.

Об этом пишет Reuters.

Спикер правительства отметил, что Берлин не принимает предложение Беларуси о принятии Германией 2 тысяч мигрантов, которые сейчас находятся на белорусской территории.

"Идея создания гуманитарного коридора в Германию для 2 тысяч мигрантов не является решением, приемлемым для Германии или ЕС", - сказал спикер.

Читайте также"Поедут через Донбасс, а там ребята резкие": Лукашенко ответил на угрозы Польши закрыть границы (видео)Ранее Александр Лукашенко в разговоре с и. о. канцлера Германии Ангелой Меркель предложил перебросить часть мигрантов в Евросоюз и выделить Беларуси финансовую помощь на временное содержание беженцев на границе.

Миграционный кризис на границе с Беларусью:

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал миграционный кризис на границе с Беларусью самой большой попыткой дестабилизировать Европу за последние 30 лет.

С конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси.

В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко из-за использования им мигрантов в качестве инструмента против стран блока.

Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.

Автор: Людмила Жерновская