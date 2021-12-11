Согласно контракту, Афины получат три многоцелевых фрегата Belharra.

Министерство обороны Франции заключило с Грецией контракт на поставку трех фрегатов для греческих ВМС.

Сумма сделки оценивается в 3 млрд евро. Париж назвал недействительной планировавшуюся сделку Афин, которая предусматривала закупку у Вашингтона многоцелевых кораблей за $6,9 млрд, сообщает kommersant со ссылкой на газету Le Figaro.

Согласно контракту, Афины получат три многоцелевых фрегата Belharra. Строительство будет вести компания Naval Group. Поставки судов запланированы на 2025 и 2026 годы.

В Минобороны Франции уточнили, что знали о готовящемся контракте Греции с США. Пентагон согласовал контракт вчера, 10 декабря. "Они не склонны двигаться дальше (с контрактом на поставку кораблей Греции.- ред.). То, что произошло, было лишь результатом административного процесса, который, по-видимому, было сложно остановить",- заявил источник в министерстве, комментируя пресс-релиз Пентагона.

Читайте такжеНовые фрегаты и дроны-камикадзе: Британия запланировала масштабную модернизацию армии

США планировали продать Греции новые многоцелевые корабли типа MMSC (Multi-Mission Surface Combatant). Пентагон также одобрил контракт на модернизацию фрегатов типа MEKO, которые уже состоят на вооружении греческого флота, эта сделка оценивалась в $2,5 млрд.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Ирина Погорелая