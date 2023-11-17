Президент Франции Эмманюэль Макрон считает возможным совместить нейтральность Швейцарии и ее способность реэкспортировать оружие.

Франция ведет переговоры со Швейцарией о возможности реэкспорта оружия для Украины.

"Что касается тех дебатов, которые существуют, то речь идет не об экспорте, а именно о реэкспорте, и Франция открыта для такого сотрудничества", - сказал президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе визита в Швейцарию, пишет "Укринформ".

По словам президента, он уважает нейтральный статус Швейцарии и ее четкую дипломатическую позицию поддержки Украины. Макрон настроен оптимистично в отношении результатов переговоров. Он считает возможным объединить нейтральность Швейцарии и ее способность реэкспортировать оружие.

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"Она (поддержка Украины, - ред.) не должна ослабевать, несмотря на другие конфликты, в частности на Ближнем Востоке. Как мы уже давно признали, Россия не должна одержать победу в этой войне", - подчеркнул французский лидер.

Война в Украине - позиция Швейцарии

В начале февраля Швейцария снова отказала в реэкспорте оружия в Украину. Испания предлагала поставить Киеву системы ПВО, однако швейцарцы сослались на закон о военных материалах.

Позже Швейцария объявила, что выделит на поддержку Украины 1,7 млрд долларов. Эти деньги поступят Киеву до 2028-го года. Первые 300 миллионов Украина получит в следующие два года.

В июне Национальный совет Швейцарии, являющийся нижней палатой парламента, не поддержал голосование, предусматривавшее разрешение третьим странам на реэкспорт оружия швейцарского производства в Украину.

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