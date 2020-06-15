Франция переходит на очередной этап ослабления карантина: граждан выпустят за границу

Во Франции продолжается ослабление карантина - с сегодняшнего дня более интенсивно начнет возобновляться работа и вновь открываться кафе и рестораны.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об очередном этапе ослабления карантина с сегодняшнего дня, 15 июня.

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Об этом Макрон написал в своем "Твиттере". "Вся территория, за исключением Майотты и Гайаны, где все еще активно циркулирует вирус, перейдет в "зеленую зону", что, в частности, позволит более интенсивно возобновлять работу и вновь открыть кафе и рестораны", - отметил французский президент.

Во Франции заведениям было разрешено обслуживать посетителей только на уличных террасах, передает 112.ua.

По словам президента, граждане Франции смогут путешествовать по странам Евросоюза. С 1 июля разрешено будет посещать страны за пределами Европы, где удалось установить контроль над эпидемией коронавируса.

Ясли и школы начинают готовится принимать детей с 22 июня.

Как сообщал УНИАН,Франция стала одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран. Количество умерших от этой инфекции превысило 29 тыс. человек.

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