Отношения Москвы с бывшими сателлитами СССР распадаются на фоне того, как обмен дипломатическими ударами продолжается.

Здание посольства Чехии в центре столицы России было построено в 1950-х годах как памятник братским отношениям между Москвой и Прагой. Огромное и импозантное здание предназначалось для работы большого количества людей.

Сегодня же здесь работает только пять аккредитованных дипломатов. Поэтому каждый из них может занять целых три этажа комплекса, - пишет Financial Times.

Читайте такжеСтраны Балтии изгонят российских дипломатов в знак поддержки ЧехииПерсонал чешского посольства стал крупнейшей жертвой дипломатической войны, которая идет между Россией и западными странами уже две недели. За это время обе стороны выслали 152 работников российских посольств или иностранных представительств в Москве. В основном российских дипломатов выгоняли страны Восточной Европы, которые имели исторические связи с Россией: от стран Балтии до Болгарии. Это обличает тяжелое положение отношений региона с Москвой, а также то, насколько тяжело будет их отстроить тем дипломатам, которые остались.

"Это не буря в ложке. Мы наблюдаем конец эры российского присутствия в ее бывших советских сателлитах. Дестилетиями и даже после холодной войны Москва пользовалась большим присутствием и влиянием на эти страны благодаря наследию Варшавского договора. Это сильно подрывает российские отношения в регионе. Потеря очень большая", - сказал научный сотрудник Московского центра Карнеги Максим Саморуков.

Большинство дипломатов выслали после 15 апреля, когда Прага обвинила российских шпионов в организации взрыва на чешском складе оружия в 2014 году. Тогда погибли два человека. После этого чешское правительство отправило домой 18 российских дипломатов, а Москва - 20 чешских в ответ. Тогда чешская сторона выслала еще 63 россияна, требуя, чтобы количество персонала в дипломатических представительствах обеих стран была одинаковой.

В знак солидарности с Чехией другие страны, такие как Литва и Словакия, тоже выгнала российских дипломатов, на что Москва отплатила той же монетой. Болгария же сократила количество работников российского посолтства после выяснения причастности Москвы к взрывам на складах оружия в стране. Кроме того, США и Россия выслали по 10 дипломатов в рамках обмена санкциями.

Издание пишет, что наибольшее влияние такой дипломатической войны будет ощутимым в Центральной и Восточной Европе. Бывшие страны СССР, такие как Латвия, Эстония, Литва и Украина, а также экс-страны Варшавского договора, такие как Польша, Чехия и Болгария, рассматривались Москвой как важные европейские партнеры после 1991 года.

Читайте такжеСтраны ЕС обсуждают "изгнание" еще большего количества российских дипломатов - СМИДаже после того, как многие из них присоединились к ЕС и НАТО, сильные энергетические связи в виде газопроводов и долгосрочных соглашений о поставках газа и нефти сохранились. Кроме того, страны обменивались промышленными инвестициями. А большое присутствие российских эмигрантов в этих странах означало чрезвычайно большое влияние России. Но Москва начала быстро терять его после российского вторжения в Грузию в 2008 году, а также аннексии Крыма в 2014 году. Новая дипломатическая война свидетельствует, что ни одна из сторон не рассчитывает на разворот этой тенденции.

Аналитик по вопросам Центральной и Восточной Европы в компании Teneo Андриус Турса сказал, что новое потрясение "сломает репутацию России" в регионе.

"Это может привести к тому, что правительства еще более урежут свое сотрудничество с Россией в стратегических секторах и чувствительных с точки зрения безопасности сферах", - сказал он.

На этой неделе государственное телевидение России показало список из 9 стран, которые Москва теперь считает "враждебными". В придачу к США и Великобритании остальные были или бывшими странами Варшавского пакта, или в прошлом входили в СССР.

Читайте такжеThe Telegraph: Европа никак не поймет, что она уже на войне с РоссиейСо времен Варшавского пакта, российские посольства в таких городах, как Варшава и Прага, были гигантскими дворцами. Они были в разы больше, чем местные правительственные здания. До этого времени российское посольство в столице Черхии было крупнейшей заграничной миссией в городе по количеству персонала. И чешская разведка уже давно говорит, что за российским посольством скрывается огромная шпионская сеть.

"Чешская дипломатия, и, если говорить честно, все европейское и трансатлантическое пространство всегда нервничали из-за количества российских дипломатов в Праге. И теперь появилась возможность от них избавиться. За последние три недели с России сорвали маску. Принятые решения расчистят дипломатические отношения. И я не вижу жизнеспособного повестки дня для того, чтобы можно было двигаться вперед", - сказал президент Global Arena Research Institute Михал Коран.

Чешские обвинения в адрес РФ

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил об обоснованных подозрениях в причастности российских спецслужб к взрывам складов боеприпасов в Чехии в 2014 году.

Министерство иностранных дел Чехии высылает из страны 18 российских дипломатов. По информации МИД, 18 дипломатов РФ были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб.

В ответ министерство иностранных дел России объявило 20 сотрудников Посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

После этого Чехия решила уравнять количество сотрудников российского посольства в Праге с количеством сотрудников чешского посольства в Москве. Это означает, что из страны вышлют еще около 70 сотрудников российского диппредставительства.

В то же время чешская полиция объявила о розыске двух российских граждан, которые использовали паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова во время посещения 11-16 октября 2014 года Праги и Злинского края.

По данным чешских СМИ, взрыв на складах боеприпасов в чешском комплексе Врбетице в 2014 году вероятнее всего был устроен российскими агентами, чтобы сорвать поставки оружия. В частности - для силовых подразделений Украины.

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Перевод: Лесь Дымань