Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в ходе переговоров с белорусским диктатором Александром Лукашенко пообещал остановить продвижение колонн своей "частной армии" в сторону Москвы. Политика и борьба за власть - это не кино, которое можно остановить на каком-то эпизоде, отмотать назад, или начинать смотреть с начала без последствий. Тем более в такой стране, как Россия в ее нынешнем положении. Нарыв еще больше набух. И есть куча вопросов, которые еще больше обострились после "отмены мятежа".

Первое – где видео Путина на фоне Кремля, который мужественно готов руководить защитой Москвы, как это должен был сделать уверенный в себе авторитарный лидер? Поскольку он драпанул, то силовой блок видит это, и будет искать другую альтернативу, какая бы она ни была. Или, скорее всего, он уже реально потерял власть, хотя официально будет при должности. Пока.

Второе – что делать с теми, кто поддержал "Вагнера" в ФСБ, армии, Росгвардии, региональные элиты? Судя по всему, их где-то сотня тысяч. Начинать наказывать? Это снова начинать расшатывать силовой аппарат. Это приведет к полномасштабному столкновению. Не начинать наказывать? Тогда они предадут еще раз и не будут особо ничего делать, чтобы защитить режим. Потому что за это ничего не было.

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Предпосылки для хорошей гражданской войны в России никуда не исчезли

Третье. Как будут теперь вести себя, те кто не предал? Будут требовать больше должностей и полномочий и наказания, тех, кто предал. Здесь вернемся ко второму вопросу…

Четвертое. Пригожин и "Вагнер" никуда не делись, а показали, что могут делать все, что угодно, и им ничего за это не будет. Это при том, что Путин назвал их "мятежниками". Так в жизни не бывает, чтобы они не были наказаны. Но начнешь наказывать, то можешь получить еще более успешный марш-бросок. Тем более, что все увидели, как быстро драпанули Путин и элиты. То есть уверенность в успешности следующего рывка только усилилась.

Пятое - кто будет отвечать за сбитые вертолеты и тому подобное?

Шестое - что теперь чувствуют те, кто в Украине умирает за Путина (который, опять же, драпанул из Москвы), и которые видели, что "Вагнер" просто снялся и ушел с фронта, а ему за это ничего не было?

На самом деле это только краткий перечень вопросов, которые были затронуты. Более того, фундаментальные вопросы, которые к этому привели, тоже не были решены. Поэтому - спокойно. Предпосылки для хорошей гражданской войны в России никуда не исчезли. Это только репетиция.

Тарас Загородний, руководящий партнер Национальной антикризисной группы