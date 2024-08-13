В Молдове категорически опровергли такую информацию, которую распространяет РФ.

13 августа МИД России вызвало временного поверенного в делах посольства Молдовы в Москве из-за информации в СМИ о том, что Молдова якобы планирует разместить в своей стране самолеты F-16 для Украины. В то же время в МИД Молдовы опровергли эту информацию и заявили, что российский МИД получает данные из фейковых источников в интернете. Об этом пишет NewsMaker, ссылаясь на заявление министерства.

"В связи с этим МИД отмечает, что российское министерство иностранных дел, к сожалению, получает информацию из фейковых новостей в интернете. Молдова не принимает и не будет принимать у себя оружие и военную технику, в частности самолеты, предназначенные для Украины. Молдова является нейтральным государством, и ее ведомства будут и в дальнейшем придерживаться принципа нейтралитета. В связи с этим МИД напоминает, что единственной страной, которая незаконно размещает войска и боеприпасы на территории Молдовы без согласия властей, является Россия", - отметили в сообщении.

Кроме того, в МИД Молдовы выразили сожаление из-за распространения такой дезинформации и призвали министерство иностранных дел России "не распространять ложные сведения о нашей стране".

Видео дня

В издании напомнили, что с начала года министерство обороны Молдовы уже не один раз опровергало информацию, которая появляется в соцсетях, о том, что президент страны Майя Санду якобы разрешила транзит через Молдову истребителей F-16.

В Минобороны, отвечая на запрос NewsMaker по этому вопросу, отметили, что категорически опровергают эту ложную информацию, которая направлена на нагнетание страха в обществе".

В то же время министр обороны страны Анатолий Носатый также опроверг информацию о том, что истребители F-16, которые Запад пришлет Украине, будут находиться некоторое время в Маркулештском аэропорту. По его словам, эту информацию распространяли "политики, которые хотят дестабилизировать ситуацию в стране".

F-16 для Украины - последние новости

Как писал УНИАН, в день Воздушных сил ВСУ в Украине показали первые истребители F-16, которые передали западные партнеры. Президент Владимир Зеленский не рассказал, какие именно задачи будут выполнять долгожданные самолеты, однако он отметил, что количества пилотов, которые уже обучены, еще недостаточно.

В свою очередь в НАТО показали видео, на котором украинские военные учатся на истребителях F-16. Один из украинских пилотов рассказал, что летать на F-16 очень интересно. В то же время он отметил, что советские МиГи, которые есть в авиапарке Украины, также нельзя считать очень скучными.

Вас также могут заинтересовать новости: