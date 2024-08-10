Украине могут передать ракеты с дальностью поражения целей в 500 километров, отметил Мусиенко.

Комментируя события в Курской области РФ, военный эксперт Александр Мусиенко предположил, что одним из "следующих шагов" должно стать разрешение Украине наносить удары по российским аэродромам и другим военным целям ракетами ATACMS и авиацией.

При этом он не исключил, что Украине передадут ракеты с дальностью поражения целей в 500 километров для уже полученных истребителей F-16.

"Вот что может ждать Россию", - сказал Мусиенко, предполагая, что США знали о подготовке операции в Курской области и поддержали ее. Видео дня

По его словам, если же США не дадут разрешение на удары своим оружием по РФ, то ВСУ продолжат бить дронами и ракетами "Нептун".

"Ситуация развивается интересно. Безусловно, она шокирующая для России. Будем наблюдать, как это повлияет на оборонительную операцию на востоке", - добавил Мусиенко.

Бои в Курской области - актуальное

Напомним, как писал Forbes, через четыре дня после начала вторжения Украины в Курскую область России число подтвержденных украинских бригад в зоне вторжения и вокруг нее выросло как минимум до пяти: четыре армейские механизированные бригады и одна бригада из состава независимых штурмовых авиационных сил.

В общей сложности эти подразделения могут включать до 10 000 военнослужащих и 600 единиц бронетехники.

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