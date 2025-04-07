Он убежден, что США "полностью преданы НАТО, полностью преданы Статье пять".

США полностью преданы НАТО и не собираются прекращать поддержку Альянса. Об этом сказал в интервью CBS News генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Он подчеркнул, что у США сейчас нет никаких планов по сокращению военного присутствия в Европе. В то же время Рютте отметил, что у США есть больше театров военных действий, которыми нужно заниматься, не только в Евро-Атлантике, но и в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Соглашение, которое у нас есть, заключается в том, чтобы мы могли действительно это компенсировать, выделить время, делать это шаг за шагом, потому что это важно, потому что это касается общей обороны и условий территории НАТО", - сказал он.

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Рютте также прокомментировал заявления лидеров Германии, Польши и Франции о необходимости расширения ядерного зонтика, поскольку они обеспокоены тем, что Америка не будет полностью предана их обороне.

Генсек НАТО подчеркнул, что США "полностью преданы НАТО, полностью преданы Статье пять" и являются главным гарантом, посредством ядерного сдерживания, для территории НАТО, включая европейскую часть НАТО.

"Я призываю своих европейских коллег включить телевизор и иногда слушать высшее американское руководство, когда речь идет о НАТО, вместо того, чтобы постоянно беспокоиться о том, "привержены ли США НАТО?" Ответ — да, это последовательно исходило из американской системы в течение последних трех месяцев. Включая ожидание того, что на европейской стороне НАТО и канадской стороне мы продолжим наращивать расходы на оборону, потому что это справедливо, и мы это делаем. И это хорошие новости", - подчеркнул он.

США и НАТО

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США останутся в НАТО. Однако они потребуют от всех стран Североатлантического Альянса взять на себя обязательство в увеличении военных расходов до 5% ВВП.

Россия на переговорах в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) потребовала от США вывести силы НАТО из Восточной Европы. По словам руководителя аппарата президента Румынии и советника по вопросам обороны и национальной безопасности Кристиана Диаконеску, Вашингтон соответствующее требование отклонил.

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