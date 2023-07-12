Он считает, что члены Альянса могли бы договориться о том, когда Украина присоединится к НАТО.

Президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что достигнутого на саммите НАТО решения по Украине недостаточно. Он надеется, что нашу страну примут в Альянс через несколько лет.

"По моему мнению этого (решения по Украине на саммите НАТО - ред.) абсолютно недостаточно. Я надеюсь, что через несколько лет Украина станет полноценным членом нашего альянса", - заявил Дуда на полях саммита НАТО в Вильнюсе, пишет "РБК-Украина".

Польский президент считает, что после вчерашних решений союзников путь стал понятным.

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"(Относительно графика - ред.)... очень сложно говорить, практически невозможно, с учетом того, что нам нужно единство при принятии решения. Говорить о полноценном членстве Украины сейчас. Но мы можем решить, что Украина станет членом НАТО, не знаю, завтра. Это война, а во время войны это (членство невозможно - ред.), принимая во внимание статью 5 и коллективную оборону", - пояснил Дуда.

Вступление Украины в НАТО

11 июля начался двухдневный саммит НАТО, на котором Украина хотела получить от союзников четкие гарантии безопасности и решения о ее будущем членстве.

Однако позже президент Владимир Зеленский получил сигнал о наличии условий даже для получения приглашения в НАТО, что есть беспрецедентным и абсурдным.

В парламенте Эстонии подчеркнули, что такая позиция Альянса может послужить неверным сигналом для России.

12 июля Зеленский поделился, что имеет три приоритетных вопроса на повестке дня на саммите НАТО.

"Во-первых - это новые пакеты вооружения для поддержания нашей армии на поле боя. Во-вторых, я думаю, что это приглашение в НАТО. Мы хотим быть на одной стороне со всеми, со всем пониманием, и на сегодня мы слышим и я осознаю, что мы получим это приглашение, когда позволят меры безопасности. Я хочу обсудить с партнерами все эти моменты. И в-третьих, мы будем говорить и бороться за это - это гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО", - сказал президент.

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