Грабский считает, что угроза наступления из Беларуси более вероятна не для Украины, а для стран Европы.

Военные учения в сентябре в Беларуси с участием российской армии могут привести к наступлению на Польшу и прибалтийские страны, поэтому это лето действительно может стать последним мирным для Европы.

Об этом сказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский в эфире Radio NV, комментируя ситуацию о возможности наступления РФ с территории Беларуси в сентябре, когда там будут проходить российско-белорусские военные учения.

По его словам, речь идет о стратегических учениях, которые определяют военную политику или стратегическое развитие группировок, сил и средств РФ, ведь о Беларуси здесь речь не идет. При этом добавил, что можно говорить разве что о "белорусском корпусе РФ".

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Грабский отмечает, что проведение этих учений в 2017 -2021 годах показало, что белорусская армия не готова к той войне, на которую рассчитывала РФ. "Численность и качество укомплектования белорусского корпуса РФ была недостаточной для того, чтобы участвовать в войне", - подчеркнул он. При этом добавил, что Беларусь постоянно действует в фарватере российской политики. По его словам, 99% командного состава белорусской армии прошли подготовку в российских военных академиях, а все документы соответствуют стандартам страны - оккупанта.

Эксперт отмечает, что с апреля 2022 года на территории Беларуси марионеточным режимом проводился непрерывный комплекс мероприятий по усилению боевой и мобилизационной готовности. "Поэтому эти учения имеют целью две главные цели - определить уровень готовности белорусской группировки, насколько она способна быть частью армии вторжения, а, во-вторых, выяснить как армия вторжения может действовать по определенным направлениям", - подчеркнул он.

Грабский отмечает в то же время, что эти учения никогда не были направлены против Украины, а всегда - против стран Балтии и Польши.

Он отметил, что очень серьезно относится к тому, как события могут развиваться. "Хрестоматийное понятие усиления угроз национальной безопасности иллюстрируется такими действиями, как проведение оперативных и стратегических учений на территории вблизи границ страны, которая признается имеющей угрозу национальной безопасности", - добавил Грабский.

Эксперт также сказал, что российские войска, которые зашли на территорию Беларуси не обязательно из нее должны выходить. При этом напомнил слова немецкого историка Зенке Найтцеля, что лето 2025 года может стать последним мирным летом в Европе. "И это вполне вероятное развитие событий, к сожалению. Россия может использовать эту лазейку во времени, когда европейские силы просто банально физически не готовы, чтобы отражать российскую агрессию такого масштаба", - подчеркнул Грабский.

По его словам, маловероятно, что эта группировка из Беларуси пойдет против Украины. Он отметил, что этот вопрос не был решен в 2022 году и "еще есть такой вопрос как география". "И эта география говорит, что на этом участке границы между Беларусью и Украиной, то есть условно от польской границы и до Черниговской области, мы имеем буквально 5 или 6 точек входа на территорию Украины. Это дороги, а вдоль них густые леса или болота. Извините, мощная группировка войск, какой бы мощности она ни была, не может зайти на территории. Такого не было никогда в течение последнего тысячелетия - никогда не осуществлялось наступление с юга на север и с севера на юг", - подчеркнул Грабский.

Что еще известно о действиях оккупантов

Как сообщал УНИАН, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью LB.ua. отметил, что наступление России на Сумскую и Харьковскую области уже началось.

Также сказал, что осенью в Беларуси состоятся совместные с россиянами учения "Запад-2025". Сырский объяснил, что все учения имеют какую-то цель. И одна из таких целей - это скрытое создание группировок наступательных войск. По его словам, видимость учений - это наиболее приемлемый способ перебазировать, перебросить войска, сконцентрировать на каком-то направлении и создать группировку войск.

Он напомнил, что так произошло в 2022 году перед вторжением. Фактор проведения этих учений Украина также учтет.

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