Складывается впечатление, что для части республиканцев отмена американской помощи Украине стала главной политической целью.

Несмотря на то, что военные поставки Украине идут на пользу определенным городам США, избранные от них республиканцы в Палате представителей Конгресса выступают против этой помощи. Об этом пишет The New York Times.

Издание приводит пример техасского города Мескит, который должен стать центром американского производства артиллерии, необходимой в частности для Украины. Но некоторые конгрессмены от Республиканской партии хотят покончить с этим. Похожая ситуация и с другими подобными городами и городками по всей Америке.

Новый мощный завод, который сейчас строят неподалеку от центра города Мескит, обещает почти удвоить нынешнее производство боеприпасов в США. Для города это является большим благом. Хотя трудоустроено там будет всего лишь 125 человек, запуск предприятия предоставит новые возможности для местных поставщиков, розничных торговцев и сферы услуг, ведь появится мощный по местным меркам очаг хорошо оплачиваемой работы.

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Однако это не помешало конгрессмену-республиканцу Лэнсу Гудену, который был избран именно от этого округа, присоединиться к группе своих коллег из Палаты представителей, призывающих прекратить американскую поддержку Украины. Эта коллективная оппозиция уже поставила под угрозу запрос президента Джо Байдена на выделение 24 миллиардов долларов дополнительного финансирования в поддержку ВСУ.

Ситуация напугала местных лидеров бизнеса в Меските, которые, стараясь не критиковать политиков поименно, говорят, что сопротивление некоторых законодателей финансированию является пощечиной для их избирателей.

"Мне бы хотелось, чтобы они говорили о том, что это создаст рабочие места на производстве в США, это создаст рабочие места на передовом производстве в США. Вы буквально говорите "нет" людям, которых представляете", — сказал Александр Хелгар, президент Торговой палаты Мескита.

Похожая ситуация с другими центрами производства оружия в США. Дополнительные заказы от Пентагона вдохнули новую жизнь в танковые заводы Abrams в Лиме, штат Огайо; ракетные заводы Javelin в Окале, Флорида, и Трое, штат Алабама; и завод, производящий двигатели для управляемых ракет залпового огня в Рокет-центре, Западная Вирджиния.

Но хотя законодатели, представляющие эти регионы, приветствовали неожиданную прибыль, они проголосовали за ограничение финансирования. Те республиканцы, которые остаются верными идеям поддержки Украины, тоже обращают внимание на то, что помощь ВСУ идет на пользу американской же экономике.

"Те деньги, о которых мы говорим, не идут в Украину; они поступают на оборонные производственные мощности по всей Америке и поддерживают десятки тысяч американских рабочих мест. Критики этой инвестиции не могут игнорировать ее доходность", - сказал сенатор Митч Макконнелл из Кентукки на прошлой неделе.

Республиканцы против помощи Украине

Как писал УНИАН, в Республиканской партии США назревает определенный раскол из-за идейных разногласий между центристами и правым крылом партии. В то время как умеренные республиканцы выступают за поддержку Украины, радикалы во главе с Дональдом Трампом под лозунгами "Америка превыше всего" пытаются во что бы то ни стало ограничить помощь Украине и соревнуются в том, кто пойдет на большие уступки России.

Ветераны партии откровенно шокированы поведением своих младших коллег, поскольку в прошлом именно Республиканская партия занимала достаточно жесткую позицию по отношению к Кремлю.

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