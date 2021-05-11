Сейчас ЕС не будет высылать российских дипломатов.

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что пока страны ЕС не хотят увеличивать напряженность в отношениях с РФ.

Читайте такжеГлава МИД Германии заявил, что Россия должна вернуться к диалогу с ЕвросоюзомОб этом сообщает "Европейская правда".

По его словам, сейчас ЕС не будет высылать российских дипломатов.

"Мы заверили Чехию в сильной поддержке Европейского союза. Но в то же время, я думаю, все согласны с необходимостью не продлевать эскалацию. С одной стороны мы должны проявлять поддержку, но в то же время стараться не увеличивать напряженность", - сказал он.

Также Боррель сообщил, что отношения с Россией будут обсуждаться на встрече 25 мая.

"Европейский совет будет говорить о России 25 мая, и возможно после этой дискуссии высокому представителю и Еврокомиссии могут поручить представить анализ ситуации и отношений с Россией, как это было в случае с Турцией", - отметил он.

Чешские обвинения в адрес РФ

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил об обоснованных подозрениях в причастности российских спецслужб к взрывам складов боеприпасов в Чехии в 2014 году.

Министерство иностранных дел Чехии высылает из страны 18 российских дипломатов. По информации МИД, 18 дипломатов РФ были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб.

В ответ министерство иностранных дел России объявило 20 сотрудников Посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

После этого Чехия решила уравнять количество сотрудников российского посольства в Праге с количеством сотрудников чешского посольства в Москве. Это означает, что из страны вышлют еще около 70 сотрудников российского диппредставительства.

В то же время чешская полиция объявила в розыск двух российских граждан, которые использовали паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова во время посещения 11-16 октября 2014 года Праги и Злинского края.

По данным чешских СМИ, взрыв на складах боеприпасов в чешском комплексе Врбетице в 2014 году вероятнее всего был устроен российскими агентами, чтобы сорвать поставки оружия. В частности - для силовых подразделений Украины.

В солидарность с Чехией страны Балтии и Словакия всего на прошлой неделе выслали семь российских дипломатов.

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Автор: Людмила Жерновская