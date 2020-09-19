Жертвами последствий Covid-19 стали 2282 человека, из них 12 умерли в течение последних суток.

В Польше зафиксировали рекордный рост количества новых случаев коронавирус – впервые суточное количество заражений превысило 1 тысячу.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"За последние 24 часа в Польше обнаружили 1002 новых случая коронавирус. При этом было проведено более 20 тысяч тестов",- говорится в сообщении.

Сколько всего пострадало от Covid-19

Всего с начала эпидемии заразились коронавирусом 78 330 человек.

"Жертвами последствий болезни стали 2282 человека, из них 12 умерли в течение последних суток", - подчеркивает издание.

Отмечается, что в связи с коронавирусом в больницах находятся 1977 человек, из них 83 больных – в тяжелом состоянии. Выздоровели с начала эпидемии почти 64 тысячи человек, у которых была подтверждена инфекция.

Что этому предшествовало

Накануне всего с начала эпидемии суточное число заражений было зафиксировано в Чехии – свыше 3 тысяч новых случаев.

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Автор: УНИАН