Подсудимая отправляла помощь российским оккупантам, которые находятся на оккупированной части Украины.

В Германии состоялся суд над пропутинской активисткой Еленой Колбасниковой. Она обвиняется в поддержке войны против Украины, в нарушении закона о внешней торговле и закона об оружии. Об этом пишет BILD.

В материале указывается, что заседание связано с обжалованием предыдущего решения суда относительно ее действий во время прокремлевской демонстрации в Кельне в мае 2022 года, где Колбасникова выразила поддержку действиям России в Украине. Суд наложил на нее штраф в размере 900 евро за поддержку преступлений, связанных с агрессивной войной против Украины.

BILD уточняет, что на заседании Колбасникова присутствовала в одежде, украшенной российским флагом, повторяя свой предыдущий акт протеста, когда она появилась на суде со звездой Давида в цветах российского флага, сравнивая себя с жертвами нацизма.

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Журналисты также сообщили, что перед началом судебного процесса возле здания суда произошли столкновения между сторонниками Колбасниковой и демонстрантами, протестующими против ее действий и взглядов.

"Ее муж Макс Шлунд, офицер запаса армии РФ, ударил оппонента", — сообщает BILD.

Кроме обвинений, связанных с ее публичными высказываниями, Колбасникова также столкнулась с обвинениями в нарушении закона о внешней торговле и закона об оружии. Согласно данным следствия, Колбасникова вместе с мужем занималась отправкой гуманитарной помощи российским военным, находящимся на оккупированных территориях Украины. В ходе обыска в их квартире был обнаружен неисправный автомат Калашникова.

Судебные разбирательства, связанные с РФ

Ранее УНИАН сообщал, что международный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. После выдачи международным судом ордера на арест Путина, все 123 страны, являющиеся участниками Римского статута, будут обязаны провести его арест.

Тем временем суд России признал бизнесмена Игоря Коломойского экстремистом. В частности, суд запретил на территории страны работу компании, к которой Коломойский имеет отношение.

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