Накануне стало известно, что Токио впервые предоставит Украине данные со спутниковых снимков.

Украина пытается компенсировать отсутствие американской разведывательной информации, поэтому и обращается к другим странам, чтобы получить эту помощь от них.

Такое мнение на Radio NV высказал военный эксперт Михаил Жирохов, комментируя новость о том, что Япония начнет передавать украинскому ГУР данные со спутниковых снимков.

"Генштаб и другие силовики пытаются компенсировать отсутствие американской разведывательной информации. Ее заменить очень трудно, поскольку кроме американцев такой мощной спутниковой группировки нет почти никто. И все эти возможности - финская компания, европейская, японская - этим пытаемся как-то перекрыть", - сказал Жирохов.

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Эксперт отметил, что не существует спутников, которые все время находятся над территорией Украины или России.

"Разные спутники по-разному могут обрабатывать территорию Украины и России. Некоторые спутники, такие как финские - они могут это делать 2,5 раза в день. То есть раз в 5-6 часов. И между разрывом надо чем-то заменять. Поэтому сейчас ищут по всему миру, где можно перекрыть эту возможность, чтобы у нас была актуальная информация 24/7", - добавил Жирохов.

Разведданные для Украины

Как сообщал УНИАН, в начале марта Соединенные штаты перестали предоставлять Украине разведывательные данные. Позже эту поддержку Вашингтон возобновил. Впрочем, еще тогда министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина ищет альтернативу разведданным из США.

Тогда же министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж готов предоставлять Украине разведывательные данные. Впрочем, по мнению аналитиков Politico, Европа не может полностью заменить разведывательную помощь США. Ведь Вашингтон имеет не только большее количество технических возможностей получать разведданные, но и больше аналитиков, которые могут с ними работать.

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