После победы в Украине Путин не остановится, уверен Пенс.

Бывший вице-президент США Майк Пенс призвал законодателей Палаты представителей помочь продвинуть дальнейшее финансирование Украины, прогнозируя, что в случае победы в войне Владимир Путин нацелится на НАТО, пишет The Hill.

"После встречи с Владимиром Путиным я не сомневаюсь в том, что, если бы Путину позволили захватить Украину, вскоре он пересек бы границу страны НАТО, где нашим мужчинам и женщинам в военной форме пришлось бы сражаться", —сказал Пенс.

Он сказал, что это вынудит американские войска вступить в конфликт в соответствии со статьей 5, принципом, согласно которому любое нападение на члена НАТО в Европе или Северной Америке "должно рассматриваться как нападение на них всех".

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"И нам нужно сделать шаг в этот момент, послать оглушительный сигнал не только России и Владимиру Путину… но также возобновить нашу поддержку нашего заветного союзника Израиля, поддержать Тавейна, а также послать очень четкий сигнал муллам в Тегеране и, честно говоря, Президенту Си Цзиньпину в Пекине, что Америка будет твердо стоять за свободу", — продолжил он.

Война России и НАТО - мнения

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что страны НАТО подготовлены к потенциальному прямому столкновению с Россией.

Financial Times считает, что страны Балтии являются слабым местом, где Путин может проверить решимость НАТО, организовав провокации или даже напрямую напав на одну из стран-членов Североатлантического Альянса.

В то же время командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем заявил, что его страна выиграла бы войну в случае нападения РФ.

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