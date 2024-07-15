Правоохранитель поднялся на крышу здания, с которой в сторону кандидата в президенты США выстрелил злоумышленник, однако не смог воспользоваться своим оружием, выяснили журналисты.

Бывший президент США и кандидат на этот пост - республиканец Дональд Трамп, продолжает оставаться в центре внимания после покушения, которое он пережил во время предвыборного мероприятия в Пенсильвании. Правоохранитель перед выстрелами поднялся на крышу здания, на которой был стрелок Томас Мэтью Крукс, однако не смог воспользоваться пистолетом.

После этого злоумышленник быстро выстрелил в сторону экс-главы Штатов, и "в этот момент снайперы Секретной службы застрелили его", пишет Associated Press со ссылкой не сведения двух чиновников, которые говорили на условиях анонимности.

"…местный офицер поднялся на крышу и столкнулся с Круксом, который увидел офицера и повернулся к нему как раз перед тем, как офицер спустился в безопасное место… в сложившихся обстоятельствах офицер не смог бы достать свой пистолет. Офицер отступил вниз по лестнице, а Крукс быстро выстрелил в сторону Трампа", - рассказал шериф округа Батлер Майкл Слуп.

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Важные последние новости - Трамп пережил покушение

В Пенсильвании во время предвыборного митинга с крыши здания выстрелили в Дональда Трампа в тот момент, когда он выступал на сцене. Очевидцы видели подозрительного человека, который находился на крыше, и утверждали, что рассказали о нем правоохранителям. Журналисты узнали, что всего прозвучало пять выстрелов, погиб один человек, двое - ранены. Кроме того, у Трампа пулей пробита верхняя часть правого уха.

Стрелок ликвидирован. По сведениям Федеральной службе безопасности, в экс-президента стрелял Томас Мэтью Крукс - ему 20 лет, и он родился в городе Бетел-Парк, который находится в Пенсильвании.

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