Сообщается, что интервью будет посвящено "встрече, усилиям, предпринимаемым для прекращения войны, и другим новостям дня".

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в пятницу, 28 февраля, после встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме даст интервью журналисту Fox News Брету Байеру, передает The Hill.

Сообщается, что интервью будет транслироваться во время "Специального репортажа" Fox News в 18:00. Посвящено оно будет "встрече, усилиям, предпринимаемым для прекращения российско-украинской войны, и другим новостям дня".

Как акцентировало издание, "встреча двух мировых лидеров может оказаться решающей для траектории продолжающейся войны между Украиной и Россией, которая началась три года назад".

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Также в The Hill отметили, что у Трампа были непростые отношения с Зеленским, и напомнили, что на этой неделе США встали на сторону России в необязательной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

"С момента вступления в должность в прошлом месяце Трамп отказывался возлагать вину на Россию или президента Владимира Путина. Он неоднократно подвергал сомнению расходы США на конфликт и критиковал Зеленского, называя его "диктатором" среди прочих оскорблений. Трамп также инициировал переговоры по мирному урегулированию без представителей Украины или других европейских стран, которые внесли свой вклад в ресурсы", - говорится в сообщении.

В итоге Трамп и Зеленский согласились встретиться в Белом доме 28 февраля, чтобы, как добавили в издании, "обсудить свои разногласия и завершить сделку по редким минералам, которая может означать миллионы для правительства США".

Трамп отказался от своих слов о "диктаторе" Зеленском

Напомним, накануне встречи с Зеленским Трамп принялся отрицать, что называл его "диктатором без выборов".

"Разве я это сказал? Не могу поверить, что я мог это сказать", - так Трамп во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером ответил на вопрос, считает ли он по-прежнему Зеленского диктатором.

Ранее УНИАН писал, что Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов", у которого не останется страны, если он не поторопится.

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