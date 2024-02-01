Дмитрий Овсянников возглавлял оккупационную администрацию в течение трех лет.

Власти Великобритании арестовали в Лондоне оккупационного "экс-губернатора" Севастополя Дмитрия Овсянникова. Его подозревают в обходе санкций и отмывании денег. Об этом пишет The Times в бумажной версии газеты, выдержки из статьи публикует DW.

"В Национальном агентстве борьбы с преступностью сообщили, что Овсянников был задержан 22 января. На следующий день ему было предъявлено обвинение по семи эпизодам нарушения санкций и двум эпизодам отмывания денег. Его взяли под стражу", - говорится в статье.

Отмечается, что Овсянников уже некоторое время проживал в Лондоне, и задержали его в собственном доме. 20 февраля по его делу должно состояться первое судебное заседание. Ему вменяют открытие счета в лондонском банке Halifax Bank of Scotland и пополнение этого счета на сумму 65 тысяч фунтов стерлингов, а также в хранении еще 77,5 тысячи фунтов наличными. Отмечается, что все это - средства, полученные преступным путем.

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При этом Овсянников уже находился под британскими санкциями и был ограничен в финансовых правах.

Кто такой Дмитрий Овсянников

Овсянников является уроженцем российского города Омск, что в Сибири. Хотя его отец родом из украинской Новой Каховки, сам Овсянников никакого отношения к Украине не имел вплоть до момента, когда в июле 2016 года Владимир Путин назначил его оккупационным "губернатором" Севастополя. В июле 2019 года его сняли с этой должности и перевели на работу в российское правительство.

В апреле 2020 года Овсянников попал в громкий скандал с "мелким хулиганством" в аэропорту Ижевска, из-за чего его выгнали из правительства и из партии "Единая Россия".

С 2017 года Овсянников находился под санкциями ЕС и США за работу в оккупационной администрации Крыма. В 2022 году Европейский суд аннулировал решение Совета ЕС о продлении санкций в отношении Овсянникова на основании того, что он больше не занимает государственных должностей и не осуществляет дестабилизирующего влияния на Украину. Однако вышедшая из ЕС Великобритания санкции против него сохранила.

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