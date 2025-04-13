В РФ считают, что такие действия не угрожают Британии.

Посол России в Великобритании Андрей Келин не стал отрицать, что датчики РФ были скрыты в морях вокруг страны, чтобы отслеживать британские атомные подводные лодки. По его словам, такая деятельность не угрожает Великобритании. Об этом он сказал в интервью BBC.

"Я не собираюсь это отрицать, но мне интересно, действительно ли мы заинтересованы в том, чтобы следить за всеми британскими подводными лодками с очень старыми устаревшими ядерными боеголовками... все эти угрозы чрезвычайно преувеличены. Я отрицаю существование угроз для Соединенного Королевства. Эта угроза была выдумана, абсолютно, нет никакой угрозы со стороны России для Соединенного Королевства", - отметил Келин.

Что этому предшествовало

Отмечается, что такие вопросы появились к Келину после расследования, которое опубликовала газета Sunday Times в начале этого месяца, в котором подробно описали обнаружение возможных российских сенсоров в морях вокруг Британии.

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В расследовании также говорится о том, что эти устройства, скорее всего, установили по поручению Москвы, чтобы собрать разведывательную информацию о четырех британских подводных лодках типа "Авангард", которые несут ядерные ракеты.

Эти устройства обнаружили британские военные и признали их потенциальной угрозой нацбезопасности.

"Устройства были охарактеризованы как часть гибридной - или "серой зоны" - войны, которую ведет президент России Владимир Путин. Другие меры такой войны могут включать нанесение ущерба инфраструктурным объектам, таким как энергопроводы", - цитирует BBC детали расследования.

Диверсии РФ в Европе - что известно

Ранее издание The New York Times писало, что россияне активно вербуют украинских подростков для диверсий в Европе. По словам правоохранителей, людей, которые участвуют в диверсиях РФ в Европе, в основном мотивируют деньгами.

Также сообщалось, что Россия усилила диверсии против Европы из-за помощи Украине. В частности тайная кампания Москвы направлена против подводных кабелей, складов и железных дорог в Европе.

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