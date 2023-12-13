Визит президента Украины Владимира Зеленского в США имел целью несколько ключевых задач.

Первое - убедить значительную часть республиканцев в том, чтобы Конгресс проголосовал за помощь Украине уже в декабре. Зеленский пытался донести свою позицию как можно большей части американской политической элиты. Были встречи президента Украины с сенаторами, руководителями аналитических центров, руководителями компаний, которые изготавливают военную продукцию и, собственно, с президентом США Джо Байденом.

На фоне визита Зеленского Байден демонстрирует американскому политикуму сложность ситуации в военном плане, в которой находится Украина

Интересно, что в этом же контексте визит Зеленского использовался и администрацией президента США Джо Байдена. Ведь для Белого дома во внутриполитическом противостоянии сейчас важно скорректировать ситуацию не в пользу тех республиканцев, которые упорно блокируют процесс принятия помощи для Украины. То есть, на фоне визита Зеленского Байден демонстрирует американскому политикуму сложность, даже критичность ситуации в военном плане, в которой находится Украина. И Байден, в том числе, подчеркивает, насколько серьезной является угроза агрессии РФ в дальнейшем, в случае, если Украина проиграет.

Так в США создается такая картина: администрация Байдена, демократы и немало республиканцев – на правильной стороне истории. Зато те, кто против помочь Украине, задерживают ее, "работают" на Путина, который является злом. По сути, эта коррекция сейчас в американском медийном пространстве происходит: каким злом является Путин рассказывает Зеленский, об этом же рассказывает администрация Байдена…

Второй важный момент в визите президента Украины Владимира Зеленского в США - подготовка к военной кампании 2024 года, подготовка нового стратегического наступления, а, возможно, и не одного.

Обсуждение украинских военных планов на 2024 год происходит уже несколько недель

Свое видение развития ситуации Зеленский, конечно, обсудил и представил во время закрытых встреч, в частности с руководством Пентагона и президентом США Байденом. На уровне непубличных консультаций обсуждение украинских военных планов на 2024 год происходит уже несколько недель, но визит президента Зеленского является дополнительным важным фактором продвижения этого процесса на новый, более качественный уровень.

Украина может начать новое контрнаступление в 2024 году

Подтверждением того, что эти вопросы предметно обсуждались, являются комментарии официальных лиц США, которые звучали в течение нескольких последних дней (в частности, первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил, что Украина может начать новое контрнаступление в 2024 году). Кроме того, информация об этом просачивается в западных СМИ.

Поэтому, можно сделать вывод, что никто не будет ждать 2025 года, чтобы готовить наступательную кампанию.

И еще один момент – привлечение американских компаний для изготовления оружия в Украине. При этом, речь не идет о том, что это должно произойти сразу. Но очень важно, чтобы американские и не только американские оборонные компании создавали с украинцами совместные предприятия в этом направлении. Для победы Украине нужны и капитал, и технологии.

Владимир Воля, политический эксперт