Минобороны проводит расследование и устанавливает причины падения самолета.

Британский истребитель F-35 упал в море во время плановой операции в Средиземном море. Пилот успел катапультироваться и вернулся на авианосец Королевского флота HMS Queen Elizabeth.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на подтвержденную информацию Минобороны.

Инцидент произошел в 10:00 по Гринвичу над международными водами, никакие другие самолеты не были задействованы.

На авианосце размещены 8 истребителей F-35 Великобритании и 10 самолетов морской пехоты США.

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Это самые новые и дорогие самолеты Британии.

Их стоимость составляет почти 100 миллионов фунтов стерлингов. Истребители могут садиться вертикально и сочетают в себе скрытую технологию ухода от радаров и сверхзвуковую скорость.

Минобороны проводит расследование и устанавливает причины падения истребителя.

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Автор: Яна Ставская