Боятся "чипирования" и Билла Гейтса: четверть американцев не хотят вакцинироваться от COVID-19

44% Республиканцев верят в конспирологическую теорию о зловещих планах Билла Гейтса по чипированию людей.

На сегодня лишь половина американцев (50 процентов) говорят, что намерены вакцинироваться от коронавируса в случае появления вакцины. Почти четверть (23%) вакцинироваться не намерены. Еще 27% - пока не определились с ответом.

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Об этом свидетельствуют результаты соцопроса New Yahoo News/YouGov, проведенного на протяжении 20-21 мая.

Согласно исследованию, 44% Республиканцев верят в конспирологическую теорию о том, что миллиардер Билл Гейтс планирует использовать возможность массовой вакцинации от COVID-19 для имплантации миллионам людей микрочипов и отслеживания их перемещений. Лишь 26% Республиканцев способны распознать в этой теории фейк. В то же время, в "теорию чипирования" верят 19% Демократов.

Отмечается, что опрос демонстрирует гигантскую пропасть в восприятии коронавируса между левыми и правыми. При этом в обществе растет опасная тенденция по игнорированию базовых фактов об эпидемии и распространению дезинформации.

Утверждается, что к дезинформации более восприимчивы сторонники правых взглядов (к примеру, аудитория канала Fox News и избиратели Дональда Трампа), хотя многие либералы также верят в некоторые фейковые теории.

Ранее российский режиссер Михалков обвинил Билла Гейтса в намерении "чипировать людей".

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