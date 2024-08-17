По его мнению, наступление ВСУ демонстрирует, как Запад недооценивал украинскую отвагу и решительность.

Бывший премьер-министр Великобритании продемонстрировал восхищение наступлением ВСУ в Курской области РФ и призвал разрешить нашим войскам использовать дальнобойное оружие без ограничений.

Соответствующая статья под заголовком "После недели тактического блеска Украина наконец может положить конец этой войне" была опубликована в Daily Mail. По словам Джонсона, правитель РФ Владимир Путин был раздражен во время доклада губернатора Курщины о проникновении украинских войск на российскую территорию, что усилило унижение российского диктатора.

"Путин не мог представить, что украинские танки войдут на территорию России и захватят больше территории за неделю, чем россияне за год", - отмечает Джонсон.

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По его мнению, наступление ВСУ демонстрирует, как Запад недооценивал украинскую отвагу и решительность. Он убежден, что союзники должны прекратить промедление и предоставить Украине разрешение на использование дальнобойного западного оружия, такого как американские ракеты ATACMS и британские Storm Shadow, чтобы остановить авиаудары противника.

"Мы недооценивали их смелость - их готовность делать то, что люди считали невозможным. И мы хронически недооценивали их чистую ярость к российскому захватчику - глубокую жажду в украинских сердцах изгнать войска Путина с каждого клочка украинской земли. Поэтому, ради бога, можно нам наконец прекратить молоть языками, отбросить бессмысленную путинофобию и дать украинцам инструменты, в которых они действительно нуждаются, чтобы довести дело до конца", - возмущается Джонсон.

Он также обратился к нынешнему премьеру Британии Киру Стармеру с призывом активнее поддерживать Украину и помочь завершить войну.

Война в Украине - операция в Курской области

Как писал Bloomberg, Курская операция развеяла убеждение Запада, что Украина проигрывает. Это также усилило разговоры о необходимости отменить все ограничения на использование западного оружия и изменило представление союзников об украинской боевой силе.

По мнению командующего войсками НАТО в Европе Джеймса Ставридиса, операция Вооруженных сил Украины на территории Курской области РФ является "потрясающим поворотом" в войне России против нашего государства.

В то же время Bild отмечает, что Путин начал операцию "Месть". Вражеские пропагандисты охотно снимают на камеры своих смартфонов погибших украинских воинов и уничтоженную технику.

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