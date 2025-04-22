Трамп говорит с большим количеством людей, пока не найдет кого-то, кто с ним согласится.

Президент США Дональд Трамп склонен доверять тому, что ему говорит российский диктатор Владимир Путин. Такое мнение в интервью "Телеграф" выразил его советник по национальной безопасности в 2018-2019 годах Джон Болтон.

"Он слушает того, с кем соглашается в конкретный момент. На самом деле, один из способов описать, как Трамп получает советы, заключается в том, что он говорит с большим количеством людей, пока не найдет кого-то, кто с ним согласится. Именно поэтому способность Путина манипулировать Трампом и, по моему мнению, Стивом Уиткоффом (спецпредставителем Трампа - УНИАН), так тревожна - потому что Трамп склонен доверять тому, что говорит Путин", - сказал он.

Болтон напомнил, что Трамп называл Путина "другом", а друзья, по такой логике, не могут говорить неправду. А Уиткофф, по его словам, не способен отличить правду от лжи, поскольку не располагает достаточной информацией.

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"Поэтому нужно найти способы убедить Трампа, что Путин не говорит ему то, что обязательно в интересах Америки. Мы знаем, что это не в интересах Украины, но нужно убедить Трампа, что слушать Путина не в его интересах также", - добавил Болтон.

По его словам, ключевой вопрос заключается в том, как донести до Трампа понимание причин войны в Украине. Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский приложил для этого немало усилий, как и многие другие высокопоставленные лица, однако это не принесло особого успеха.

"Возможно, если бы кто-то смог убедить Илона Маска, что Украина борется за законные интересы, за то, чтобы быть свободной и независимой, это имело бы влияние. Но Трампа окружают люди, которые мало что знают о регионе, его истории, и видят его как бремя, от которого США ничего не получают. Когда пытаешься объяснить, почему сдерживание неспровоцированной агрессии в центре Европы - в интересах Америки, - это просто пролетает мимо их голов", - подчеркнул Болтон.

Другие последние заявления Болтона о Трампе

Как писал УНИАН, Джон Болтон также рассказал, что глава Белого дома видит мир сквозь призму личных отношений. По его словам, президенту США война в Украине кажется бессмысленной, потому он не видит причин, чтобы не налаживать хорошие отношения с РФ.

Также экс-советник Трампа ответил, могут ли США выйти из НАТО, пока нынешний президент находится у власти. Болтон считает такой вариант возможным.

Также он отметил, что Путин знает, как манипулировать Трампом и делает это уже несколько месяцев. А президент США этого даже не понимает.

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