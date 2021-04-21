Германию ждут самые непредсказуемые выборы со времен Холодной войны, и никто не может сказать, какой после них станет страна.

Список кандидатов, стремящихся заменить Ангелу Меркель в кресле канцлера, уже четкий. Так же, как и незавидная куча глобальных проблем, которые победитель выборов в Германии, безусловно, унаследует.

Ожидаемый уход Меркель со сцены после 16 лет в роли немецкого канцлера ставит вопрос не только о направлении движения крупнейшей экономики Европы, но и о балансе сил на континенте, - пишет Bloomberg. Мир все больше погружается в противостояние больших держав, похожее на 19 век. Поэтому победитель федеральных выборов в Германии, которые пройдут в сентябре, столкнется с международными требованиями с самого начала.

Администрация Байдена уже добивается от Берлина четкой линии по различным проблемам: от агрессии Китая и России до битв за контроль над ключевыми технологиями. Германия столкнулась с вопросами о том, насколько тесным должно быть сотрудничество с Вашингтоном во времена, когда ЕС пытается выкроить себе большую глобальную роль.

Читайте такжеPolitico: Европа не готова жить без МеркельПандемия COVID-19 добавляет еще один слой давления. Поскольку битва за вакцины в сочетании с последствиями выхода Великобритании из ЕС сигнализируют о возвращении страны к жизни в духе "каждый сам за себя". Хотя Германия давно отвергла такое поведение из эры национальных государств.

Все это внешнее бремя лежит у дверей Берлина перед самыми непредсказуемыми выборами в стране со времен Холодной войны, когда шпионский скандал вынудил социал-демократа Вилли Брандта уйти в отставку с поста канцлера Западной Германии в 1974 году.

Вопрос сейчас в том, готов ли следующий канцлер строить тот уровень глобальной ответственности, который принес бы пользу главной политической силе в Европе. И ответ должен будет дать один из кандидатов, относительно непроверенных в международной сфере. Армин Лашет, премьер одного из наиболее густо населенного региона Германии - Северного Рейна-Вестфалии - стал выдвиженцем от партии ХДС, которую возглавляла Меркель. По крайней мере до вторника, когда были опубликованы сенсационные данные опроса, он был фаворитом на выборах.

Ожидается, что он сохранит центристский курс Меркель. Но его публичная и не всегда удачная битва за голоса консерваторов делают его кампанию проблемной с самого начала. И потенциально ситуация может таковой и остаться для него даже после того, как он победит. Риск заключается в том, что следующая власть в Германии замкнется во внутренней политике, пытаясь разобраться с политическими расколами дома. Таким образом, она оставит Европу без наибольшего стержня для решения проблем, которые влияют на континент.

Старший научный сотрудник Института международной экономики Питерсона Якоб Киркегаард заметил, что партия Меркель потерпела неудачу на участках в этом году на фоне попыток ее заменить. Но полный эффект от окончания ее эры еще впереди. Консервативный альянс может еще больше ослабнуть, особенно после "довольно горькой битвы на ножах" между Лашетом и его соперником Маркусом Зедером. Это означает, что немецкий выбор остается "чрезвычайно открытым".

Читайте такжеBloomberg: Германия решила стать зависимой от газа из России после аварии в Фукусиме, и это ошибкаКиркегаард дал свой комментарий до публикации результатов опроса от компании Forsa во вторник. Согласно с ними, преимущество ХДС/ХСС Меркель над "Зелеными" на 4% переросла в 7%-е отставание всего за одну неделю. Даже с учетом изменчивости общественных симпатий, это повышает шансы на победу Анналены Бербок, которая никогда не работала в правительстве ни на федеральном уровне, ни на уровне отдельной земли. Министр финансов Меркель Олаф Шольц, баллотирующийся от СДПГ, имеет такой опыт. Но его партия только на третьем месте.

Поэтому тенденции говорят, что "Зеленые" будут играть большую роль в новом правительстве. Они либо сами сформируют канцелярию, либо будут очень влиятельным партнером консервативного блока. А это значит, что Германия займет более жесткую позицию в отношении России и Китая. По словам Киркгаарда, в таком случае меркантильному подходу Меркель к внешней политике, в частности в отношении Китая, наступил бы конец.

В кризисные времена Европа тоже ожидает от Германии сильного лидерства. А для решения фискальных и экономических вызовов понадобится "сильная рука". Согласие Меркель на ограниченную продажу европейского долга позволило создать фонд восстановления ЕС. Этот шаг остается противоречивым для ХДС / ХСС, не говоря уже о "Зеленых". Меркель вместе с главой Европейского центрального банка Марио Драги, который сейчас возглавляет правительство Италии, помогла Европе выйти из кризиса еврозоны.

Между тем, президент России Владимир Путин усиливает геополитическое напряжение, стягивая войска к границам Украины и держа оппозиционера Алексея Навального с подорванным здоровьем в тюрьме. Западные лидеры предупредили о новом ухудшении связей с Москвой, если Навальный умрет. В это время, Меркель снова и снова призывала сохранять открытыми каналы для коммуникации с Россией. Таким образом, она была лидером, с которым Путин мог хотя бы говорить. Ее преемник должен будет взять на себя роль лидера в управлении связями с Россией в самое трудное время после Холодной войны.

Вопрос о роли Германии в мире стар, как Германская Империя, созданная в 1871 году. Ее создали "кровью и железом", как сказал первый канцлер и архитектор империи Отто фон Бисмарк. Империя, которую также называли Второй Республикой, объединила территории от запада реки Рейн до ныне российской Калининградской области под правлением кайзера Вильгельма I. Пруссия была главной силой. Но единство, которое позволило сформировать империю, было завоевано с помощью военной агрессии против Дании, а позже против Австрии и Франции.

Читайте такжеПартия зеленых Германии выдвинула на пост канцлера критика "Северного потока-2"Празднование 150-летия образования Германской империи прошли тихо. Президент Франк-Вальтер Штайнмайер провел в январе симпозиум с историками, чтобы отметить дату, но указал на некоторые параллели с современностью. Развитие империй как "глобальной военной и экономической силы" напоминает Китай, - сказал президент Германии. Немецкая быстрая модернизация тоже спровоцировала чувство тревоги. Национализм и популизм вновь проявляются, хотя на этот раз они нацелены против глобализации.

По словам историка Кати Хойер, создание Германской Империи "полностью подорвало баланс сил, поставив такого тяжеловеса просто посреди Европы". А вопрос его геополитической позиции остался без ответа.

Германия начала вести очень сдержанную внешнюю политику во второй половине 20-го века после воинственности в первой. Это нежелание брать на себя большую роль еще больше обострилось после объединения Германии в 1990-м году. Берлин отказывался от более активных действий на международной арене, которые бы выходили за пределы торговли. Канцлер Герхард Шредер немного подтолкнул страну вперед. А Меркель вывела ее на еще более высокий горизонт. Но темы вроде расходов на оборону остаются очень противоречивыми для общества. Поэтому преемник Меркель тоже столкнется с давлением убедить Германию быть более активной.

Куда денется Меркель?

Ангела Меркель занимает пост федерального канцлера Германии с 2005 года. До нее председателем немецкого правительства был Герхард Шредер.

В октябре 2018 года она заявила, что уйдет с поста председателя своей партии ХДС, но останется канцлером до конца текущей каденции. Новым лидером политической силы стала Аннегрет Крамп-Карренбауер, которая также занимает пост министра обороны Германии.

В новогоднем поздравлении Меркель подтвердила намерение уйти из политики после выборов в 2021-м году. Так что это было ее последнее новогоднее обращение к немцам.

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Перевод: Лесь Дымань