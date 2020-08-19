Силовики настояли на сокращении штата волонтеров у СИЗО в Минске

Ранее появилась информация о сворачивании волонтерского "городка".

Лагерь, который организовали белорусские волонтеры у здания Следственного изолятора на Окрестина (Минск), сокращает свой штат по требованию силовиков.

Об этом сообщают оппозиционные белорусские издания Белсат и TUT.BY.

Читайте такжеМеркель подтвердила, что НЕ звонила к Лукашенко по поводу протестов в Беларуси - СМИ

«От волонтеров стало известно, что лагерь не убирают целиком (ранее появилась информация о сворачивании лагеря - УНИАН), а только сокращают - уменьшают количество волонтеров, мебели и оборудования», - говорится в сообщении Белсат в Telegram.

Лагерь волонтеры организовали для обеспечения медицинской и психологической поддержки выпущенных из СИЗО протестующих. Лагерь также стал площадкой для освещения преступлений действующей власти: СМИ узнавали об издевательствах силовиков над задержанными на протестах гражданами и физическом насилии.

19 августа Лукашенко поручил МВД Беларуси «разобраться с митингующими» в контексте забастовок предприятий.

«Я просто хочу сказать рабочим, выразить им огромную благодарность и попросить, чтобы они не прятали глаза в асфальт. Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими участниками митинга, которые вас встречают на проходной, мы разберемся», - сказал он.

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. Также с 11 августа в стране было объявлено общенациональную забастовку.

В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многие из них при задержании и в СИЗО сильно били. Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.

17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовку. Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "Пока вы меня не убьете, других выборов не будет".

19 августа, ОМОН разогнал рабочих, собравшихся на проходной Минского тракторного завода.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская